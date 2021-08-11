台北地檢署偵辦台安醫院遭檢舉詐領勞保局勞工特殊體檢補助案，查出前中研院人事室科長張惠玲涉嫌與台安醫院外包健檢業務的紘瑞公司負責人游珮瑜勾結，長期獲取中研院員工健檢業務，張女與丈夫沈新慰因此獲得自費項目免費優待，還每年收取20萬元回扣，共收賄80萬元，台北地檢署11日依貪汙罪起訴張、沈、游3人。

本案是檢調偵辦台安101診所涉嫌詐取健檢勞保補助案時查出的「案外案」，涉案的台安醫院院長黃暉庭等人，檢調仍在偵辦中。

檢方調查，現已退休的張惠玲，在中研院人事室擔任科長時，因業務認識了原本在幫宏恩醫院拉健檢業務的游珮瑜，後來游女成立紘瑞公司，拉張女入股，藉由張女在中研院任職，從2011年起長期獲得中研院的健檢標案。

檢方發現，張女因紘瑞剛開始沒賺錢而退股，但中研院健檢案仍由紘瑞公司承攬，交由台安醫院進行，游涉嫌自2015年到2018年止，每年給張20萬元回扣，另張女和丈夫則因此獲取健檢時的自費項目免費優惠，獲利約6萬元。