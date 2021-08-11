華語歌壇天后王菲曾與首任前夫竇唯結婚3年，兩人育有女兒竇靖童，因男方出軌導致關係破裂，後來竇唯再婚第二任妻子高原，生下一女竇佳嫄。眼看竇靖童在歌壇發光發熱，19歲竇佳嫄近期報名大陸選秀節目《明日之子5》，只不過參賽原因是「掙錢養家」，引發外界聯想竇唯是否經濟出現困境？

竇佳嫄10日在微博PO《明日之子5》複試志願表，禮貌地寫道：「大家好，我是竇佳嫄」從內容中可以得知，竇佳嫄是獅子座，特點是身高比較高、舌頭大因此反射弧超長，因熱愛ACG（日本動畫）得到音樂的啟蒙，報考的動機為「提高露出度，爭取更多工作機會，掙錢養家」短短一句話讓網友瘋猜竇唯是不是經濟出現危機，才需要仰賴女兒出道賺錢，因此同日新浪網出刊一篇「王菲前夫竇唯現狀潦倒？二女兒自曝要參加選秀賺錢養家」的文章，掀起不低的討論度。

竇佳嫄外型酷酷的，跟姐姐竇靖童的風格很像。（圖／微博@竇佳嫄）

竇佳嫄因為想要賺錢養家而出道。（圖／微博@竇佳嫄）

竇唯年輕時才華洋溢，曾是黑豹樂隊主唱，王菲當年十分迷戀他，甘願在事業正紅時奉女成婚，未料3年後竇唯劈腿女攝影師高原，王菲痛心地協議離婚。竇唯恢復單身3年後，把高原娶進門，兩人生下竇佳嫄，但婚姻僅維持2年便告吹，演藝事業也跟著走下坡，近年還被拍到白髮蒼蒼、身材走樣的衰老照，但他不介意外界眼光，盡情地做自己。