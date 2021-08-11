伊能靜和前夫庾澄慶（哈林）育有19歲兒子「小哈利」，頂著星二代光環的小哈利，一舉一動都引發討論，隨著他個人IG被曝光、滿18歲後公開真面目，小哈利則在本月初以「En-Li恩利」為名開通微博帳號，他有別於過去扮女裝的妖嬈穿搭，改以韓系美男風格示人，伊能靜相當挺兒子出道，不忘留言送暖支持：「做自己」。

小哈利去年為媽媽伊能靜的選秀節目排舞，舞藝精湛的小哈利，跳起舞來的舞姿比媽媽更有魅力，小哈利也因此成為話題人物，隨後他的個人IG被曝光、扮女裝照引發網瘋傳，伊能靜始終站在兒子這邊，支持小哈利做自己，而隨著小哈利成年後，他不只真面目全公開，小哈利也在本月初以「庾恩利」之名開通微博，正式出道。

伊能靜和前夫庾澄慶育有19歲兒子小哈利。（圖／本報系資料照片）

根據《鏡週刊》報導，伊能靜在5月注資人民幣261萬元（約新台幣1120萬元），與合夥人宋銀杰成立「上海伊璇星教育科技有限公司」，並兼任執行董事，由於時間點太剛好，不免讓人聯想，伊能靜是為了兒子出道而出手投資。

同時，庾恩利的造型也徹底改變，報導指出，庾恩利還做了牙齒矯正，提高自己的顏值，同時，他把頭髮留長，頂著眼影、眼線的妝容，搖身變成韓系花美男，而庾恩利在昨曬出穿搭影片時，伊能靜也留言鼓勵兒子：「做自己」，並貼上愛心貼圖，字裡行間都是她對兒子滿滿的支持與疼愛。