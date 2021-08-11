今年新冠肺炎本土疫情爆發，交通部公路總局逢連續假期補助客運業給予優惠票價的措施，6月中的端午節因疫情取消，而公總日前再發函給各區監理所，指疫情趨勢尚未明朗，不鼓勵民眾出遊返鄉，9月的中秋節以及10月國慶日，公共運輸優惠措施不予實施。

公路總局指出，考量連續假期期間疫情趨勢尚未明朗，現階段仍不宜鼓勵民眾使用公共運輸出遊返鄉，包括90條國道客運平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭44條台灣好行半價、北花線400元優惠票價、東部國道客運4人同行1人免費、東部地區「在地有腳」租賃優惠、雙鐵及國道客運轉乘在地客運優惠等，相關公共運輸優惠於中秋、國慶連假皆不予實施。

不願具名的客運業者批評，政府一方面說要發振興5倍券刺激內需，現在又說希望人員不要移動，那是要怎樣振興？只突顯出了政府的兩種論調、政策矛盾。

業者說，客運業早已是啃老本在維持營運，先前端午節檔期泡湯，原本就是旺季的中秋檔期，讓業者更為期待回溫，不料接到的是優惠不予實施的公文，「只能再等明年過年了」。