行政院計畫推出振興5倍券，行政院長蘇貞昌9日受訪時表示，振興券等同現金，但要有使用期限，才不會被存起來；經濟部則表示，今年五倍券使用效期會跨年度，不排除拉長至農曆春節。行政院長蘇貞昌今（11）日上午利用與總統蔡英文的例行會面，也針對五倍券相關規劃做進一步討論。

疫情逐漸趨緩，全國防疫警戒已降至二級，行政院規畫將推出振興5倍券，政院發言人羅秉成日前指出，振興券將朝紙本、數位並行的方式，而5倍券將新增1000元面額，張數也將從9張增加為10張，並強調，整體成本應與3倍券相距不遠，不會有外傳行政成本暴增6倍的情況。至於推出時程，疫情的變化是觀察重點之一。

去年3倍券使用期限為5.5個月，經濟部官員透露，考量5倍券金額較多，且距離年底僅幾個月，因此使用期限一定會跨年度，至於確切效期仍未拍板，不排除跨至農曆春節。若屆時5倍券效期跨年度，也期待能帶動中秋節、聖誕節、春節等消費。

此外，為照顧中低收入戶等弱勢民眾，行政院將比照去年發放振興3倍券方式，將1000元「直接匯入」民眾戶頭，估計約有109萬人可以「免費領券」。