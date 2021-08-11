西南部遭盧碧颱風所引發的西南氣流重創，造成中南部地區多處積淹水與基礎建設毀損。國民黨立委李貴敏表示，蔡政府105年至109年至少投入2800億治水預算，但建設缺乏溝通、整合與整體規畫，連審計部都對前瞻預算有所批評；尤其蘇內閣愛做美化工程、親水設施，方便誇耀與剪綵卻防災能力低落，她籲蘇內閣別再沉迷於歌功頌德的「面子工程」上。

李貴敏10日在臉書發文表示，從105年到109年，政府在治水方面起碼投入2800億預算，也就是每年投入經費500億以上。但錢也編了、預算也花了還是成效不彰，加上各部會沒有整合、彼此不溝通也完全沒有整體規劃，難怪連審計部都批評前瞻預算執行實在有頭痛醫頭、腳痛醫腳的大問題，完全治標不治本。

李貴敏指出，上半年全台嚴重缺水，但政府想的應急辦法卻是挖井、掘地下水，結果導致雲林、彰化這些區域地層下陷的問題更嚴重，可見蔡政府嚴重欠缺統籌能力與全盤規畫；這次豪雨水災也凸顯了，蘇內閣特別偏愛做些美化工程、親水設施，也就是一些CP值很高，可以看見、可以亮相剪綵的工程，卻缺乏治水、安全、抗災、水資源等高層次建設，完全搞錯施政與資源配置優先順序。

對此，李貴敏直言：「真虧蘇內閣還自吹自擂，對治水績效自我感覺良好。」她拜託蘇內閣正視問題，別再沉迷於一些歌功頌德的面子工程，畢竟現在根本沒人杯葛治水預算，在野黨只求錢要花在刀口上，還沒用完的部分就趕快重新規畫，別再浪費老百姓的血汗錢。