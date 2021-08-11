網家(8044)旗下跨境代標代購電商Bibian比比昂結盟國際知名電商平台運營商Cafe24 Japan，提供日本在地商家完善的跨境銷售資源，開啟海外直送到貨服務。即日起，Cafe24 Japan的商家用戶，可藉由開通Bibian比比昂的「BB Check out 隨選即買」服務，將商品由日本直接銷售進台灣，台灣消費者透過Bibian比比昂，免出國即可在線上採購更多元、多樣的日本商品。

Bibian比比昂社長羅薇琳表示，Bibian比比昂今年上半年訂單數相較去年同期大幅成長155％，顯見在各國的防疫封鎖下，消費者的跨境購物需求持續強勁增長。Bibian比比昂新推出的『BB Check out 隨選即買服務』，不只讓台灣消費者在防疫期間，也能用簡單、直接的方式，取得眾多日本商家販賣的各式商品，更協助廣大日本企業進行數位轉型，無障礙地發展對台灣的跨境銷售商機。Bibian比比昂本次與Cafe24 Japan的結盟合作是個重要的開端，未來將加速拓展日本在地合作夥伴，強化PChome跨境生態圈服務。

疫情催化海外網購需求，加上日幣匯率處於相對低點，帶動日本商品銷售看俏，Bibian比比昂分析「2021上半年代購熱銷品類TOP 5」，依序為動漫周邊、流行服飾、生活居家、健康保健及汽機車零件，包含鬼滅之刃公仔、海賊王公仔、日本知名品牌服飾、電烤盤、空氣清淨機、露營用品、健康保健食品及輪框鋁圈都是人氣採購標的，多數品項皆為台灣人赴日旅遊必買的商品。