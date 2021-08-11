多元視訊轉換解決方案的晶片開發商安格(6684)今日上櫃掛牌，蜜月行情剽悍，漲幅一度達134%、股價最高達206元。安格受惠市場需需求暢旺，上半年獲利已優於去年全年，隨著產能無虞，加上產品在業界具有性價比優勢上，後續營運動能持續強勁。

安格受惠USB Type-C介面影像轉換市場高度需求，上半年累計營收2.92億元，YOY 141.58%，稅後淨利6595.6萬元，年增加1,416.93%，每股獲利3.13元，今年上半年獲利已優於去年全年。

安格目前產品包括了「視訊轉換晶片」、「高速訊號處理晶片」以及「 USB Type-C視訊轉換晶片」，受惠市場趨勢，其中又以USB Type-C視訊轉換晶片營運動能最為強勁。

在USB Type-C視訊轉換晶片部分，安格目前的主力為輸出4K/30Hz解析度的產品，憑藉著高度的轉換相容性以及系統單晶片的優勢，獲得客戶相當高的評價。然而隨著消費者對於視訊畫質的流暢度越來越要求，安格針對輸出4K/60Hz的產品亦已完成設計定稿，採用一致的單晶片設計方式，提供USB Type-C轉HDMI/VGA。預計今年下半年可進行試產，明年開始量產，而市場也預估，該產品可望成為安格新的營運動能。

在製程部分，安格目前主力產品都在中系晶圓代工廠生產，現階段以8吋0.11um製程生產，且已於去年超前部署，預約今年所需產能，因此在供貨上較無疑慮。

在目前全球半導體產能吃緊的狀況下，單一終端產品的晶片數量越多，缺貨的風險越大；而安格的高整合度的晶片架構，除了提供高性價比的成本優勢外，更減少客戶的缺貨風險，提高生產的穩定性。安格目前已完成開發較8吋增加2倍以上的USB Type-C視訊轉換晶片系列之12吋55nm製程晶片，並進入試產階段，最快今年第四季可進入量產，2022年可望加入供貨行列。

而看準電商龐大的商機，安格在推出USB Type-C視訊轉換晶片之後，也將客戶由過去的外接式設備製造商轉換為電商品牌客戶，相較於過去客戶臨時性的砍單、砍價情況，電商品牌客戶訂單與價格穩定度較高。