美國參議院通過1兆美元的基礎建設方案，預期增加公共建設帶動美國鋼鐵股走揚；美國對鋼鐵需求可望提升並進一步激勵鋼價，台灣出口美國市場看旺，也帶動中鋼後續的需求，中鋼(2002)領軍，鋼鐵股上攻成為今早撐盤要角。

美國參議院的基建案涵蓋5,500億美元的運輸與寬頻網路支出計畫，受惠於基礎建設的類股走勢強勁。鋼鐵製造商Nucor Corp.、美國鋼鐵(United States Steel Corp.)分別勁揚9.58%、4.74%。

週二美國參議院以69票同意、30票反對，通過規模1兆美元的基礎設施法案，接著送交眾議院審議。根據法案內容，聯邦政府將在5年內新支出5,500億美元，更新美國老舊的道路、橋樑、鐵路，以及重建電網和建設電動車充電站等，加上先前核准的資金為4,500億美元，總金額約1兆美元。

另外，大陸寶鋼9月續開平盤，中鋼也即將開出9月內銷盤價，市場認為目前氣氛偏多，中鋼有可能出現平高盤的走勢。中鋼董事長翁朝棟表示，中國鋼市目前受政策限產壓價，寶鋼持續開平盤穩住市場士氣，平穩走過第三季淡季，邁向第四季旺季，對後市很健康。

中國大陸強化限產政策減排，下半年粗鋼產量將減少6000餘萬噸，連月來中國鐵礦石因而走跌，近期中國各鋼廠鋼價下滑。另一方面，歐美需求持續暢旺，中國限制鋼品出口措施頻頻發布，造成全球供給緊張，業界預期，鋼市第四季旺季效應仍應可期待。

受惠於鋼鐵事業群銷量增加和鋼價走揚，中鋼7月營收傳捷報，單月合併營收達418.83億元、月增7.88%、年增69.64%，創單月新高，累計前7月合併營收達2,551.52億元、年增45.62%。

中鴻(2014)7月合併營收52.01億元、月增7.59%、年增99.23%，創近13年來單月新高，前7月合併營收294.29億元、年增43.14%。

燁輝(2023)7月營收84.6億元、年增107%，並再創新高，1月至7月累計營收502億元、年增70%。燁輝是中鋼最大客戶，受惠兩岸需求強勁以及外銷美國市場暢旺。

盛餘(2029)7月營收12.9億元、年增98.75%，並再創新高，1月至7月累計營收81.42億元、年增61%。