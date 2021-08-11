和碩(4938)2Q財報，受惠高達54.11億元的業外貢獻，包括匯兌利益達10.14億元，其他收益有43.97億元，其中，投資立訊股票的評價利益回升，更是挹注和碩2Q獲利的大補丸。外資出具最新報告，給予和碩評等，大都在「中立」「持有」，但也有美系外資給「表現不如大盤」，目標價從58~77元間。

美系外資認為，和碩2Q營收和毛利率都不及預期，市場原期待和碩毛利率能上看4%。而且2Q和碩的獲利呈現「業外肥、核心瘦」。2Q和碩營收為2722.76億元，季增25.69%、年減16.95%，毛利率3.57%，稅後盈餘53.43億元，季增14.37%、年減24.46%，每股盈餘2.01元。

展望第三季，和碩預估NB出貨季增約15-20%，MB/DT 出貨季減約25-30%。基於進入3Q電子旺季，美系外資估3Q和碩營收季增8%，但年減12%。至於3Q毛利率依然承壓，估約為3.86%。

和碩7月營收為885.32億元，年減14.73%、月減0.3%，為近4個月低點，這也意味著8月和9月的營收必須優於7月，3Q的營收才能呈現季增正成長。公司樂觀預估，消費性電子產品方面，由於主要客戶之產品機種更新帶動下，預期出貨量可穩定成長，通訊產品則會依據終端市場需求，做好最適當的產能調整，提升管理及生產效率，下半年營運仍保持樂觀看待。

外資認為，由於和碩第二季度非營業收入增加，因此將2021年獲利上調10%，但同時也將2022-23年獲利下調-6%，以反映公司核心業務疲軟以及iPhone EMS業務競爭加劇。

和碩上半年合併營收為4888.98億元，稅前淨利119.53億元，本期淨利116.93億元，EPS為3.76元。