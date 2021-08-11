據美國石油協會(API)所公布的數據顯示，上周美國原油庫存下降81.6萬桶，汽油庫存減少110萬桶；然而Delta新冠變種病毒的蔓延，令市場喜憂情緒參半，盤中油價漲跌互見；周三(8/11)截至台北時間上午10點30分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.04美元，報每桶68.25美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.02美元，報每桶70.65美元。(商品行情網)