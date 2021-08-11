《國際油價》原油亞洲電子盤漲跌互見 10:362021/08/11 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國石油協會(API)所公布的數據顯示，上周美國原油庫存下降81.6萬桶，汽油庫存減少110萬桶；然而Delta新冠變種病毒的蔓延，令市場喜憂情緒參半，盤中油價漲跌互見；周三(8/11)截至台北時間上午10點30分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.04美元，報每桶68.25美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.02美元，報每桶70.65美元。(商品行情網) 《國際金融》旅遊休閒衝第一 歐股續攀新高 《美股掃瞄》參院通過基建案 道瓊、標普500指數創歷史新高 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #漲跌互見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》費半絆倒5G股 半導體設備銷售額仍拚年年高 10:022021/08/11 財經 《電子零件》H1獲利佳、Q3有看頭 臺慶科心喜 09:282021/08/11 財經 《電子通路》聯強上半年獲利成長64％ 每股賺3.52元創高 08:032021/08/11 財經 《電腦設備》和碩2Q業外肥、核心瘦 外資目標價58~77元 10:362021/08/11 財經 代排殘劑1小時300元 電子憑證將取代黃卡 04:102021/08/11 焦點要聞 《商情》料需求升 紐約棉花彈升 10:022021/08/11 財經 《電子商務》強化PChome跨境生態圈 比比昂結盟日本Cafe24 10:362021/08/11 財經 《商情》逢低買進 紐約期金自3個月低點反彈 09:452021/08/11 財經 台積電7月業績滑落 早盤股價跌市值縮水1296億元 10:372021/08/11 財經 《航運股》貨櫃三雄7月營收同步創高 運價高檔看Q4 08:032021/08/11 財經 7月機械設備出口值 史上次高 04:102021/08/11 財經要聞 財經熱門新聞 長榮利多出盡？營收狂飆股價卻挫低 內行驚揭1關鍵：沒救了 - 財經 5倍券與發現金有何不同？謝金河1句神比喻 - 財經 航運景氣這麼好 長榮為何利多不漲？散戶看消息面誤會大了 - 財經 華為海思殞落！大陸IC設計新希望捧6奈米 迎戰台美2強敵 - 財經 美股複製1999年崩盤前夕 華爾街大空頭警告：散戶將成韭菜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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