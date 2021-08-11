大陸官方7月24日重磅發布「雙減」政策，對教育培訓產業尤其學科類機構無疑是「海嘯級」衝擊，即便多家上市公司紛紛表示會積極配合官方政策，但實際如果不想「滅頂」，勢必得快速轉型求生。同時看到在該產業重鎮的蘇州，包含新東方、好未來等龍頭公司，近1個月紛紛變更經營範圍，新增如藝術、體育、科技類等非學科類培訓、中小學生校外託管服務等，同時也加大成人教育拓展力道，都被市場解讀為線下培訓機構業務轉型的風向球。

具體像好未來旗下教育品牌「勵步英語」日前更名為「勵步」，宣布推出全新線下學習空間—勵步兒童成長中心，涵蓋英文戲劇、口才、美育、書法、益智、棋道等新產品；新東方也在拓展美術教育、書法等項目，學而思同樣在暑假推廣短期、低價硬筆書法培訓班。

在風聲傳出許久，大陸中共中央辦公廳及國務院辦公廳7月24日印發《關於進一步實踐義務教育階段學業負擔責任和校外培訓負擔責任的意見》（簡稱「雙減」政策），引發重磅效應。

針對業者方面，提出不再審批新的義務教育階段的學科類校外培訓機構，現有機構統一登記為非營利性機構；學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴控資本化運作，同時校外培訓不得佔用法定節假日、休息日及寒暑假等。

「雙減」政策發布後，在美國上市的新東方、好未來等業者都紛紛公告表示，將嚴格執行相關法規、依法經營。但實際上在新規之下，涉及義務教育的學科類業務量、業務時間進入寒冬期，勢必得朝向轉型之路。

具體方向上，除不受到學科類限制的藝術、體育、科技類等業務，另一大方向則是成人與職業教育。例如好未來規劃瞄準成人教育，整合旗下考研、留學、語培業務推出輕舟品牌；高途也對旗下考研業務進行升級並陸續將重心轉至成人業務；猿輔導旗下斑馬APP也推出美術、寫字、程式啟蒙等職業教育課程。值得一提的是，學大教育近期更宣佈成立新業務事業部，直接跨業設立咖啡餐飲中心。

但未來具體成效如何恐有待觀察。業內人士分析，線下校外培訓機構轉型相對容易，只是業者數量多，同時整個產業一口氣集體轉型到需求不那麼強烈的領域，會造成供給過剩，最後還是會有業者被擠出去。