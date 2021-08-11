女星郁方2006年嫁入豪門，與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚15年，育有2子1女，她不時透過社群分享生活點滴，可看出一家人關係緊密，過得很幸福，而郁方私下很有愛心，繼日前收編3隻小流浪貓後，她近日又發文，表示家中發現小小壁虎，上網求救：「我該拿牠怎麼辦？」。

成了豪門貴婦的郁方，不改豪爽溫暖性格，不但在好友何如芸斷開婚姻後，積極支持、照顧，日前老公在車底撿到三隻小貓，雖然郁方擔心小孩有過敏問題、家裡是布沙發跟木地板會被抓壞，但最後還是選擇收養，還疼到一個不行。

最近她家又出現新的「小動物」，郁方拍了自家的水槽，赫見角落有著很迷你的壁虎，讓她趕忙po文求助：「我家出現的超級可愛小小隻壁虎，我該拿它怎麼辦？」，她更透露小壁虎其實在她家出沒已經一星期了，「而且越來越大隻…」，顯然郁方家人心腸都很好，捨不得傷害小壁虎。

眾網友一看照片，急著留言要郁方千萬要留住壁虎，「壁虎來到你家是好事」、「是小壁虎耶！我最喜歡牠了，是吉兆」，許多網友都說，壁虎是有益的生物，曾看過壁虎吃蟑螂、蚊子，「且壁虎的諧音是『庇護』或者是『避禍』」、「養起來，他自己會去找吃的，還會固定地方便便」、「隨他，壁虎，庇護」，但也提醒郁方，有的貓咪會吃壁虎，讓她注意一下，最後郁方做了決定：「那…我就不理牠囉」，果然還是很善良。