國內本土疫情趨緩，但防疫人員醫療用品消耗甚鉅，美國華僑陳柏翰透過民進黨宜蘭縣議會黨團，捐贈3萬片防護面罩，今天（11日）黨團將防護面罩分送給衛生局、民政處、警察局、社會處等單位，再配發防疫人員使用，盼能讓第一線人員有更完善的保護。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇表示，第一線醫護等人員消耗性物資還是很缺乏，其實早在疫情爆發、5月底左右，美國華僑陳柏翰聯絡他們，要捐贈一批防護面罩給需要的地方使用，陳柏翰對宜蘭縣有很深的感情，指定這批物資要投入宜蘭防疫工作。

受到航運延宕影響，3萬片面罩近期抵台，黨團著手分配工作，除醫護、警、消外，還有殯葬業者、導護志工、義警民防、各鄉鎮市公所清潔人員、村里鄰長、農漁會…等，黨團說，在國外網購平台，陳柏翰所捐贈的面罩，單片價格達9元美金。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，防疫就是同縣一命、同島一命，防疫是一場戰爭，先前我們打贏了，可是5月被突破，我們再度上戰場、靠大家的努力才穩住疫情，這批面罩就是給我們防疫工作的「主動攻擊團隊」，感謝各界的幫忙保衛宜蘭的健康安全。