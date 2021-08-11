大陸央視新聞11日報導，加拿大溫哥華當地時間10日，孟晚舟引渡案辯方指控美國與加拿大政府「程序濫用」，採取「司法補救」訴訟策略部分的審理結束，全部審理流程，最快8月19日結束。

當天，代表加美兩國政府的檢方律師對此前一天，辯方律師陳述的觀點，作出回應。檢方否認加美兩國政府和執法部門在本案存在任何不當行為，因此反對採取「司法補救」措施，反對終止引渡程序。

至此，由代表孟晚舟的辯方律師提出的兩大申訴的審理就全部結束。第一項申訴──本案不符合雙重犯罪，在2020年5月27日被法官駁回。今年8月10日結束的是對第二項申訴──本案存在濫用司法程序的審理。對這個申訴的裁決，法官沒有確定何時作出。外界預計會在至少幾個星期後才能公布。

按照法庭商議的排期，法庭從8月11日開始進行「遞解」審理，也就是審理是否准予引渡。這是所有引渡案必須經過的環節。在這個審理過程中，將由檢方律師提出引渡的要求，辯方律師再予以反對，最後由法官裁決是否准予引渡。

法庭還商定，本案最早將於8月19日完成全部審理。但是法官沒有表示何時公布裁決結果，外界預計會推遲至少幾個星期才能公布。