性學博士許藍方昨(10日)被週刊踢爆疑與已婚醫師學長有染，歌手謝和弦去年與前妻Keanna互槓離婚，今年扶正女友莉婭，對此，昨莉婭發文力挺許藍方，引來許多網友反酸她過去曾被質疑是小三，莉婭昨再開腔，自曝結婚當下自己也簽了離婚協議書，只因不想用一紙證明綁住謝和弦，大聊特殊的婚姻觀念。

34歲謝和弦2016年與Keanna（戴一軒）結婚，2019年底Keanna大義滅親報警，讓謝和弦又碰毒一事曝光，自此兩人便常在網上開罵，去年9月兩人正式簽字離婚，隔年4月，謝和弦宣布梅開二度，與女友莉婭（陳莉涵）登記結婚。

莉婭發文自曝早簽好離婚協議書。（圖／翻攝自莉婭Liya臉書）

莉婭昨聞許藍方博士的新聞後，寫下：「一段有問題的關係中，該被檢討不應該只是第三個人，更不應該成為媒體創造點閱率的工具」，又說：「離婚率這麼高，證明婚姻就是反人性的制度」，並強調：「只有約束的愛情終究會枯萎的！許博士加油」，引來網友反問：「反人性制度。那妳為什麼要結婚？」、「簡單來說，你就是個完全不知道受傷的心有多碎~扯什麼反人性制度....叫你解釋這句意思。你說不定還不知道怎麼解釋...」。

對此，莉婭昨進一步說自己從這100多天的新婚生活學到一件事，若兩人發生事情，選擇將婚姻「訴諸輿論」解決，只是在「自爽」，無法解決問題，真正想解決修補婚姻關係，最好的做法就是關上門跟另一半好好相處討論，最後說：「我告訴自己，我在結婚的同時也簽好離婚協議書，我不想要我的婚姻，被一張沒有生命的紙勒索」，並標註謝和弦帳號，「這是我對你的承諾，你要的自由我給得起」。

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