韓國遊戲大廠NCSOFT（代表 金澤辰（以下簡稱NC））今（11）日公開MMORPG手遊新作《天堂W（Lineage W）》的事前宣傳網頁及前導預告片，繼承原作「天堂」的正統性，並開發為全球IP。本作預計在8月19日透過全球線上展示會公開詳細資訊。

《天堂W》由韓國NCSOFT發行營運，並由NC Taiwan負責台港澳行銷、客服等在地化服務工作。

《天堂W》特別影像：永遠

《天堂W》是繼承PC MMORPG「天堂」的正統性，同時並依照Worldwide概念為全球玩家策略性開發的遊戲。

NC今日公開事前宣傳網頁後，將開始進行全球遊戲發布活動。事前宣傳網頁總共提供4種語言（韓文／英文／繁體中文／日文）。

玩家們能夠在歷史書主題的事前宣傳網頁中，充分確認正統「天堂」系列的世界觀，以及影片、插圖等遊戲內容。

網頁第二個選單【序幕（Prologue）】則是介紹《天堂W》的核心遊戲內容，將「永遠」、「血之盟誓」、「幻想成為現實」、「新的戰場」、「名譽與犧牲」這5個關鍵字以簡短的遊戲內容影片方式呈現給玩家。

NC透過事前宣傳網頁內的【Coming Soon】選單，預告了《天堂W》的全球線上展示會。全球玩家在8月19日上午9點（台灣（GMT+8））透過相同網頁將能夠觀賞展示會。

詳細內容請在《天堂W》事前宣傳網頁中查看。