馬來西亞女歌手賴蘇丁（Siti Sarah Raisuddin）上週迎來喜訊，順利剖腹產誕下第四胎兒子，然而如今卻傳出噩耗，因新冠肺炎不治在醫院病逝，享年36歲，讓外界十分震驚，連馬來西亞元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）都悲傷地發文哀悼。

綜合外媒報導，賴蘇丁和家人7月25日陸續確診，當時她已懷有8個月身孕，讓身體狀況變得更嚴峻，還因血氧含量不足陷入昏迷，最後只能選擇提早剖腹產，先救出寶寶，儘管最後兒子順利生產，賴蘇丁的情況卻始終沒有脫離險境，在9日清晨於加護病房不幸離世。

才生下孩子短短3天時間，賴蘇丁就病逝，死訊傳出，震驚馬來西亞各界，引起高度關注，馬來西亞元首蘇丹阿布都拉也在臉書發文，替賴蘇丁的丈夫穆哈馬德（Muhamad）與4名子女加油打氣，希望他們能夠勇敢面對傷痛，同時也對賴蘇丁的離世表達不捨。

不少粉絲也都湧入賴蘇丁的IG留言哀悼，「天啊，好難過…我忍不住淚流滿面，上帝保佑」、「虔誠的孩子，願他們像爸爸一樣堅強」、「願上帝在這巨大的考驗中，能給予這個家庭一點恩賜」、「希望一切變得更容易，能快點好起來，阿門」、「上帝保佑，姐姐和孩子都會撐過去」、「很快就會好起來的」。