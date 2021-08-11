中原大學去年2月要一位契約到期的老師「無異議離職」，引發爭議。高教工會今天透露，教育部7月19日對中原大學開出50萬罰單，並經私校諮詢會議正式決議刪減其獎補助款，如果學校還不改進，將依《私立學校法》第43條啟動「解聘校長」程序。

對此，中原大學近日釋出初步善意，向該師表達：願意自110學年度起聘回該師擔任編制內教師，給予排課。但對於過去的欠薪，則仍不願意償還，導致爭議還未完全落幕。

高教工會今年6月起揭露中原大學一位編制內教師竟遭欠薪達一年半，還被學校片面宣稱是「編制外教師」，契約到期就要「無異議離職」。不過中原大學回應，該名教師當年為中原大學之「短聘」教師，惟聘期屆滿後片面自我主張為「編制內」教師，不願依契約離職，聘期中絕無欠薪情事。中原大學已提請行政訴願。

對於此案，教育部認定中原大學違反規定，陸續開出10萬、20萬、35萬元的罰單，並要求立刻恢復該師聘任。不過中原大學仍未改正，以致教育部7月19日再次開出罰單，對中原大學處以違反《教師待遇條例》第23條的最高罰鍰：50萬元。

本月初在立法院的協調會議上，教育部代表指出，中原大學該案教師為「編制內教師」、應該受到《教師法》和《教師待遇條例》保障。教育部也強調，只要中原大學還沒有償還109年2月起至今的教師薪資以及恢復聘任，「將繼續開罰到改善為止」，不因訴願而停止。

除此之外，教育部代表也鬆口：倘若扣減獎補助款也無法導正中原大學的行為，將會基於中原大學校長「嚴重違反教育法令」，依《私立學校法》第43條啟動「解聘校長」程序。

高教工會呼籲，此案迄今已超過三個學期，使受害個案教師遭欠薪達第19個月之譜，積欠期間與裁罰數額都創下紀錄。教育部目前認事用法正確，但顯然不夠明快，且手段限縮於「開罰」，導致爭議遲遲無法落幕。