新北市三峽區民生街19巷7弄6層樓民宅一樓，今凌晨1點許發生火警，雖然警消在20分鐘內控制火勢，但仍造成3死4重傷的悲劇。警消表示，住宅客廳為木板隔間，客廳靈堂延長線有走火現象，靈堂全部燒毀，雖然住家有安裝一住警器，但救災時全家人都倒臥床內，疑似未聽見聲響，直接嗆傷昏迷、死亡。（蔡雯如攝）

新北市三峽區民生街19巷7弄6層樓民宅一樓，今凌晨1點許發生火警，雖然警消在20分鐘內控制火勢，但仍造成3死4重傷的悲劇。警消表示，住宅客廳為木板隔間，客廳靈堂延長線有走火現象，靈堂全部燒毀，雖然住家有安裝一住警器，但救災時全家人都倒臥床內，疑似未聽見聲響。

該起意外罹難的3人為42歲詹姓男子、10歲女兒、1歲兒子，另外34歲外勞、40歲周姓妻子、7歲兒子、42歲周姓男子(妻子哥哥)救出後重傷，仍在加護病房搶救。

警消表示，該住宅為30年以上老舊住宅，住宅天花板為PVC浪板，火災起火點疑似在周妻父親靈堂，家屬指出靈堂上方擺有蠟燭，現場勘災時周邊布幕、靈堂擺設都已燒毀，火勢擋住客廳、廚房走道，導致前、後門出入口通行受阻。

該住宅7口人都分別住在3間房內，警消到場時發現所有人都躺在房內，由於房內都有開冷氣、房內門緊閉，一家人疑似未聽到住警器大響，另外天花板燒毀的濃煙又直接從門縫竄入，所有人直接被濃煙嗆傷昏迷。

警消指出，該住宅僅有一顆住警器安裝在客廳，聲響不夠大，雖然火勢並未延燒至房內，但濃煙足以致命，就算有聽見住警器聲響，火勢也延燒至主要通道，房內也都是鐵窗，難以脫困。