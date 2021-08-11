全球鬧疫苗荒，美國生技公司莫德納（Moderna）延遲供貨疫苗讓南韓相當不滿，昨（10）日官員指出，將派出代表團赴美國莫德納總部抗議。

莫德納延遲交貨疫苗，南韓將拉長民眾接種第2劑的時間至6周。

韓聯社報導，莫德納先前通知韓國政府產線出問題，9日更表示，本月原訂交付的850萬劑疫苗中，將有超過半數會延期到貨，打亂南韓政府的疫苗接種計畫，當局後續宣布，自16日起，接種第2劑莫德納、輝瑞/BNT疫苗者的間隔時間拉長至6周。

針對莫德納延遲供貨，南韓對此相當不滿，南韓中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊昨日在記者會上表示，南韓將組代表團赴美國莫德納總部表達「強烈抗議」。

孫映萊指出，一般疫苗供應商都會提前告知合約中疫苗的月份供應量，好讓各國政府能夠以此制定疫苗接種計畫，但莫德納第1次通知的供應計畫就出現差錯，因此南韓政府計畫透過協商，全力防範類似事件再度發生。

孫映萊也被問及莫德納會不會違反今年以前供應4000萬劑疫苗的合約約定，他認為莫德納應該不會違約，強調確保疫苗到貨總量是最重要的合約條件。

韓聯社評論，因為合約中並未明訂交貨日期，因此莫德納延遲供貨可能難以被視為違約。

南韓財政部長洪楠基昨日主持內閣會議時也說出重話，指出政府應該盡全力呼籲莫德納盡快提供疫苗，並且尋求國際合作，以達成在9月下旬中秋節前讓3600萬人接種的目標。

南韓政府計畫在9月20至23日中秋假期前讓5200萬總人口中的70%，也就是3600萬人接種第1劑疫苗，11月前達成群體免疫。

預計今年底前到貨的4000萬劑莫德納疫苗中，目前僅到貨245.5萬劑。