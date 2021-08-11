2021 TY Star 網紅培訓營於，8月10日上午9:00在中國時報大樓正式開營，由台灣新媒體發展協會、醒吾科技大學、圈圈科技有限公司共同主辦，太陽星網路科技股份有限公司承辦，現場聚集眾多未來網紅、企業高管、品牌廠商等，氣氛熱鬧歡騰。

台灣新媒體發展協會理事長暨醒吾科技大學校長陳義文表示，協會是第三年辦理這樣的活動，令人驚訝的是，有別於前兩年多為年輕學子參加，今年不僅有許多企業主紛至沓來，想藉由網紅行銷的力量提升產品銷量，更獲得業界專家來支持這場活動，看出網紅市場未來會越來越多元，且現在疫情改變所有的銷售型態，網紅的經濟效應只會越來越發達。

台灣新媒體發展協會理事長暨醒吾科技大學校長陳義文致詞。(圖/太陽星網路科技股份有限公司提供)

圈圈科技創辦人暨執行長柯景倫提到，在這個時代人人都能擁有自媒體、人人都有影響力，而企業如何運用這份影響力來創造收入，就是這次網紅培訓營的主軸，希望透過這次的課程，讓大家不斷學習、運用這波浪潮，幫助每位網紅發揮影響力，也幫助企業主透過影響力成長。

圈圈科技創辦人暨執行長柯景倫致詞。(圖/太陽星網路科技股份有限公司提供)

太陽星網路科技公司副總經理李雯菁表示，網紅行銷可以學習的內容很廣，如何將網紅行銷精準的連結到商品特性，並且有效提升銷售量是有難度的，因此這次營隊活動主要是讓大家親身參與網紅實作，了解直播實際情況，並面對鏡頭去嘗試，近一步找到對自己公司產品有效的銷售方法，也希望能夠找到優秀有潛力的網紅，進行後續的培植計劃。

太陽星網路科技公司副總經理李雯菁致詞。(圖/太陽星網路科技股份有限公司提供)

本次活動係產學合作，有來自文創商品公司、手搖店負責人、寵物用品業、旅館民宿業、韓式料理店、房仲業、電子業等各個不同產業領域的菁英，前來學習如何運用網紅直播進行銷售、實際上台演練，經過這樣的實戰經驗，讓學員們更理解網紅行銷運作模式。

學員現場使用鮮一杯南非蜜樹茶實際演練。(圖/太陽星網路科技股份有限公司提供)

想了解網紅行銷，並將經驗導入自家產品上，提升銷售業績嗎?2021 TY Star 網紅培訓營第二梯次於8月17日至8月19日舉辦，名額有限額滿為止。