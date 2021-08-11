大陸不滿我國和立陶宛將互設代表處，召回駐立陶宛大使，也要求立陶宛宣布召回駐中國大使。學者分析，會不會重演「捷克模式」。民進黨立院團書記長羅致政今表示，台灣在國際社會，從來不尋求跟中國在第三國之間，推動「零和關係」。

羅致政今在民進黨立院黨團記者會指出，大陸跟這些國家怎麼樣進行經貿往來是雙邊關係要去互相評估的。對台灣來說，進一步跟任何想願意跟台灣進行交流的國家，不論從文化、經貿、科技、各方面的交流都樂於看待，不會從事零和的關係，也就是逼迫第三國必須在大陸跟台灣之間做選擇，這不是我們的外交政策。

他說，顯然是違背了國際社會共同的期待，也就是說，各個國家都有自己的權力來決定，如何跟其他國家推動雙邊的關係。

他認為，捷克也是一樣，中國即便施壓捷克，但是別忘了，捷克在台灣，還有台灣跟捷克之間是有辦事處或代表處的關係，強調一下，台灣願意跟任何國家推動進一步雙邊的關係，期待與要求中國不要進行零和的競賽，給這些國家帶來更多的難處。