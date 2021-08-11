連鎖餐飲集團六角(2732)2021年第二季受三級警戒衝擊，在海外逆勢撐盤下營運維持獲利，每股盈餘（EPS）0.4元，上半年稅後淨利0.42億元、年增達90.42％，每股盈餘0.99元。隨著國內警戒降級、茶飲旺季到來，公司預期營運已在第二季築底，下半年可望回溫揚升。

六角董事會通過2021年上半年財報，合併營收20.48億元、年增達20.01％，創同期次高，惟毛利率40.63％、營益率3.37％，雙創同期低點。不過，歸屬母公司稅後淨利0.42億元、年增達90.42％，每股盈餘0.99元，仍較去年同期低檔顯著反彈。

以此推算，六角第二季合併營收9.57億元，季減12.29％、仍年增12.51％，創同期次高。但毛利率39.36％、營益率2.7％，分創歷年新低及次低。歸屬母公司稅後淨利0.17億元，雖季減31.39％、仍年增21.86％，每股盈餘0.4元。

六角表示，今年旗下「Chatime日出茶太」全球各地門市皆已恢復正常營業，外銷比重達9成的天恩粉圓，亦受惠各國逐漸恢復經濟活動，營運重回成長軌道。而聚焦中國大陸布局、去年營運率先反彈的杭州瑞里，今年亦保持穩健成長。

不過，第二季台灣本土疫情爆發，三級警戒內用禁令重創國內餐飲業，尤對旗下經營餐食品牌的子公司王座影響甚鉅。所幸受惠全球布局有成，海外銷貨維持穩健成長，配合轉投資加拿大代理商Kevito股利入帳，使第二季營運雖下滑、仍守住獲利表現。

六角亦公告7月自結合併營收3.07億元，月減0.15％、年減27.42％。累計前7月合併營收23.55億元、仍年增10.61％，續創同期次高。公司表示，隨著國內疫情逐漸緩和，餐飲內用恢復開放內用，預期第三季起國內餐飲業將逐步回溫，最艱難的情況應已過去。

海外部份，六角表示上半年已見穩健成長，尤其在疫苗覆蓋率高的北美、澳洲與歐洲等地區，「Chatime日出茶太」同店營收成長率均已恢復至疫前水平，澳洲及加拿大等部份國家同店營收成長率更分達50％及35％的高水準表現。

而東南亞市場雖仍處於疫情高風險區，但「Chatime日出茶太」門市均正常營業，維持穩健同店營收成長率。六角對此持續全球布局，以擴張經濟規模，在全球疫情封城限制下，預期全球門市今年將淨增200店，並新增3國代理商，將版圖擴張至6大洲50國。

六角預期，國內餐飲業將逐漸重返正軌，從父親節檔期訂位情況熱絡已見端倪，後續政府推出振興方案，預期會再引發新一波消費熱潮。隨著全球各地疫苗覆蓋率持續增高，上半年穩健成長的海外銷售，下半年亦可望增強為遍地開花、明年有機會達到強力復甦。

六角觀察，高疫苗覆蓋率地區的「Chatime日出茶太」同店營收，上半年均見高成長表現，公司今年危機入市擴大布局，搶占疫情緩和後的大商機，預期營運將於第二季築底，下半年起可望回溫揚升。