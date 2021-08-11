二極體廠德微(3675)前7月合併營收為11.46億元，年成長23%，今天股東會通過每股配息2元，德微董事長張恩傑表示，目前接單已達明年第1季，樂觀看待未來兩年營運。

德微今天舉行股東會，全球新冠肺炎疫情自去年延燒至今，Working From Home等遠距產品及遠端高階伺服器商機湧現，且歐美消費市場(如：NB、手機、大螢幕與遊戲機)未受疫情影響需求強強滾，帶動二極體出貨攀升，受惠於車用、工控及消費電子產品出貨暢旺，德微今年上半年合併營收9.67億元，較去年同期成長21%，營業毛利為3.04億元，年成長 47%，合併毛利率從攀升至31.51%，年增5.46個百分點，營業淨利為1.43億元，年成長89%，稅後盈餘為1.29億元，年成長1.21倍，每股盈餘為2.92元；公司自結7月合併營收為1.78億元，年成長33%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為11.46億元，較去年同期成長23%。

展望今年，德微表示，今年經營戰略(Strategic)持續朝著晶圓製程(創新研發)、自動化封裝製程(汰舊換新)及建構MPE系統(使數據一致性)等三大營運業務策略方針努力；在晶圓製程技術方面，受惠於子公司亞昕以GPP製程為主的5吋晶圓開發製程技術順利導入，自第3季起，為德微降低晶圓製造成本、而有效提升公司整體毛利率，亦有助於獲利能力增加。

再者，德微於今年陸續著手進行汰換現有之製程、採全自動化之生產技術，不僅有助於提升車用產品客戶之稽核認證，較過去相比，能更穩定地提供Tier 1客戶所設定之製程規範要求；並藉由取得敦南基隆廠之車用零組件生產全組設備後，有望在今年下半年為公司帶來實質之營收及獲利貢獻。

此外，德微也持續耕耘自動化，藉由建構MPE(Maverick Product Elimination)系統、大數據分析表單、記錄等將資料保存下來，讓人為因素降至最低，藉以提升德微在智慧生產(自動化)製程know-how累積，使德微競爭優勢不斷透過內化創新、進而帶動不斷成長，更由於高度自動化，有助於新產品之佈局，樂觀以待自今年下半年起拓展至明、後年，可實質大幅提升公司之營業額與獲利能力。

德微109年合併營收為15.37億元，較108年微幅下滑0.67%、營業利益為1.33億元，年成長1.48%，受到新台幣兌美元升值影響，稅後盈餘為9368萬元，年減16.46%，每股盈餘為2.1元。