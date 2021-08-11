由民主黨掌控的美國參議院周二通過1兆美元基礎建設法案，並立即就另一項規模更大、達3.5兆美元的龐大支出藍圖展開辯論，以支持拜登總統在氣候變遷、普及學前教育和合宜住宅方面的首要之務。

參議院以69票對上30票通過這個由民主、共和兩黨協商而成的1兆美元基建計畫。該議案將送交眾議院表決，完成立法後將成為美國數十年來在道路、橋樑、機場和水利工程方面規模最大的投資。在美國的新冠疫情持續升高之際，這項基建方案的進行料將為這個全球最大經濟體的復甦帶來更多活力。

這個1兆美元的基建法案包括撥款5,500億美元，用於道路、橋樑和網路連結方面的新支出，其他則包括之前已經通過的撥款項目。所謂的新支出包括寬頻網路基礎建設650億美元，包括洪水野火減災、生態系統復原、耐候化（Weatherization）和網路安全在內的韌力（Resiliency）項目472億美元，以及包括充電站在內的電動車基礎建設75億美元。

美國國會參議院共有100個席次，目前由民主黨陣營和共和黨各拿下50席，根據美國憲法，當參院的支持和反對得票數相同時，由兼任參議院議長的副總統投下關鍵性的一票。

挾著在參院微弱的多數優勢，民主黨迅速轉向規模達3.5兆美元的預算決議，並計畫在接下來幾個月透過名為「預算調解」（budget reconciliation）程序推動這項聚焦於脫貧和氣候計畫。

透過「預算調解」程序，就能避開需60票才能通過大多數法案的正常議事規則，這表示，民主黨不需要共和黨支持，就能通過這個3.5兆美元的計畫。該議案的內容包括為「乾淨」的製造業提供稅賦獎勵措施、提供兩年免費的社區學院教育、擴大聯邦醫療保險涵蓋範圍，以及為數百萬外籍移工提供取得公民身份的途徑，雖然它不具有約束力，但是將作為今年晚些時候推出更詳細、更具約束力之法案的框架。

此前參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）周一表示，他的「雙軌」立法策略取得初步勝利，該兩黨法案周二將順利過關。他並預期參議院將在8月休會之前，處理3.5兆美元的預算決議。