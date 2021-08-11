大新竹輕軌計畫納入竹北生活圈，新竹縣政府今年5月底獲得交通部補助1200萬、縣府投入1300萬，開始辦理新竹縣大眾捷運系統整體路網評估、及大新竹輕軌計畫優先路線藍線的可行性研究規畫，預計在2023年完成。新竹輕軌藍線規畫東西向路線，東側終點為高鐵新竹站，西側至台鐵頭前溪橋。

新竹縣長楊文科指出，交通建設一向是新竹縣民關切的議題，此案由行政院在2017年的前瞻基礎建設計畫核定，由新竹縣、市政府共同合作「大新竹輕軌捷運計畫」，以環狀網路，串聯竹北生活圈、科學園區、高鐵特定區、新竹舊城區4大區域。

其中竹北生活圈規畫納入最優先路網，今年4月獲得交通部核定該案整體路網規畫後，新竹縣政府也向交通部爭取藍線的可行性研究規畫案。

交通旅遊處指出，輕軌藍線規畫為東西向，東側終點為高鐵新竹站，可銜接新竹市輕軌紅線，並往返新竹科學遠區。往西則經由光明六路生活圈，至西側終點台鐵頭前溪橋，此處再往南銜接回新竹市輕軌紅線，形成環狀路線，可望舒緩縣市交通、停車等問題。

楊文科表示，考量到其他縣市與竹北生活圈的連結，因此也爭取辦理「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫」，將其他鄉鎮依據人數、需求、建設等因素納入，期望能使大新竹都大眾捷運交通系統更加完整。

新竹縣大眾捷運整體建設計畫若提報中央並獲核定後，交旅處指出，後續包含綜合規畫、設計及施工等行政程序若順利執行，預計新竹縣將可於2033年迎接捷運新時代。