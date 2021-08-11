花蓮縣政府客家事務處於9日下午2時在客家文化會館中庭舉行「藝響墨香 丹華生輝」花蓮縣長青書畫會會員聯展開幕式，並邀請書畫家現場揮毫，多位書法大師、客家前輩皆蒞臨現場表達祝賀。

客家事務處彭偉族處長為活動致詞/圖: 花蓮縣政府客家事務處提供

客家事務處彭偉族處長表示，本次展覽作品內容豐富，有書法、國畫、西畫……等，這些書畫與手工藝品很能展現藝術家的才情，選擇在客家人的大本營─花蓮縣政府客家事務處─辦展，對於客庄藝文推展及活化客家文化會館亦有很大的助益。花蓮縣長青書畫會理事長湯大凰表示，該會迄今已成立20餘年，宗旨為傳承翰墨書畫、心靈觀念長青，目前會員約有80人。除了退休教師、公務員，更有國中生參與，為該會注入青春活力。湯理事長鼓勵不同年齡層的民眾多多參與藝文活動，怡情養性。

本次開幕記者會後並安排請96歲高齡的書法大師劉鳴岐揮毫開筆，同時也有83歲的王春香老師，以及鄒瑞騰、古華忠、張玉環、徐慶國、田玉生、黃玉英等多位書法家同時揮毫作畫，與參加來賓一齊享受筆墨飛舞、字形騰躍的感動。

本次活動貴賓冠蓋雲集，包括客家委員會委員葉仁基、花蓮縣政府北區服務中心副主任邱增良、花蓮縣議會秘書梁哲彬、花蓮縣議會張美慧議員助理田珍綺、花蓮縣議會楊華美議員助理何昊罡、花蓮縣議會林宗昆議員助理林于晨、花蓮縣長青書畫會顧問劉鳴岐、花蓮縣智慧美巾英會理事長游淑賢等，皆前來表示恭賀及勉勵。

本次展出作品共25件，包含書法、木雕及會員作品集等，展出地點在花蓮縣客家文化會館（吉安鄉中正路二段60號）一樓展覽室。配合花蓮縣政府「花蓮好Q」政策，客家事務處將於本展期間不定期、限額提供QRcode，掃描即可取得Q幣至花蓮Q店消費，敬請鄉親好朋友持續關注臉書粉絲專頁「花蓮愛客網」。