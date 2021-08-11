中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，為協助勞工度過困境，勞動部因而除了繼去年的「自營作業者及無一定僱主勞工生活補貼」外，先後再祭出「部分工時受僱勞工生活補貼」及「全時受僱勞工生活補貼」，但皆用就業保險比對，無異排除掉無法參加就業保險的高齡勞工，但勞動部今天宣布放寬新增「依法不得參加就業保險的中高齡再就業者」及「110年7月份薪資受影響的全時受僱勞工」，並延長申請期限至110年9月30日止，預估新增5.7萬時薪勞工、20萬全時受僱勞工受惠。

勞動部今天修正發布「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎影響辦理受僱勞工生活補貼計畫」及「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎影響辦理部分工時受僱勞工生活補貼計畫」，擴大全時及部分工時受僱勞工生活補貼適用對象，將「依法不得參加就業保險的中高齡再就業者」，以及「7月份薪資受影響的全時受僱勞工」納入補貼範圍，符合資格者發放新臺幣1萬元生活補貼。

據統計，部分工時受僱勞工生活補貼目前有34萬餘名勞工請、全時受僱勞工生活補貼則有24萬餘名勞工申請，勞動部條件司司長黃維琛表示，因應此次放寬預估有6.4萬名勞工可受惠於部分工時受僱勞工生活補貼、估計有20萬名勞工可受惠於此次放寬申請全時受僱勞工生活補貼。

黃維琛說，當初未納入未能加入就業保險的中高齡勞工是考量這些勞工可能領取過社會保險老年給付、生活已有一定保障，基於政府資源有限因此不開放重覆申領，但兩計畫距離原先匡列的預算、目標人數仍有空間，因此就把更多有需要的人納入，在不增加原來的預算下，協助更多勞工。

勞動部呼籲，符合資格的勞工請依限提出申請，有關申請期間及方式說明如下，「部分工時受僱勞工生活補貼3.0」及「全時受僱勞工生活補貼2.0」申請皆延長至9月30日為止，勞工可向勞動部專屬網站申請；前者如有疑義可電洽「1955」，後者如有疑義則可致電「0800-885-123」詢問。