大陸央視新聞11日報導，中國駐加拿大使館發言人當地時間10日發表聲明，回應加拿大外交部長加爾諾就謝倫伯格走私毒品被判死刑對中方的無理指責。發言人指出，「國籍絕不是違法的囂張資本」，加方此舉嚴重侵犯中國司法主權，嚴重違背法治精神。對此予以強烈譴責。

聲明表示，加方聲明於法不容。大陸《刑法》第347條明確規定，走私、販賣、運輸、製造海洛因或者甲基苯丙胺（安非他命）50克以上處15年有期徒刑、無期徒刑或者死刑。遼寧省高等法院經依法公開開庭審理，認為謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私甲基苯丙胺222.035千克，走私毒品數量特別巨大，謝係主犯，其行為構成走私毒品罪。原判認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法駁回上訴，維持原判。中方法院嚴格依法辦案，加方有什麼資格對中方相關法院依法辦案說三道四？

發言人稱，加方聲明於理不合。法律面前人人平等才是真正的法治精神。中國是一個友好的國家，也是一個法治國家。無論誰違反了中國的法律都必須依法受到嚴懲，不允許任何人有超越法律的特權。國籍絕不是違法的囂張資本。

聲明指，加拿大口口聲聲標榜自己是法治國家，鼓吹所謂「司法獨立」，一些政客和媒體卻多次攻擊中方的司法體制，現在又對中方依法審理涉加公民案件妄加評論，這是極其荒唐的，也是極其虛偽的。

發言人說，加方聲明於情不通。毒品犯罪是世界公認的嚴重犯罪，社會危害極大，對廣大民眾，特別是青少年身心、健康、生活、家庭均造成難以估量的損害。當前，國際毒品犯罪形勢嚴峻，無論是國際社會還是中國民眾，普遍要求對毒品犯罪依法嚴懲。

加拿大也是毒品走私的受害國。加方統計資料顯示，2016年1月至2020年6月，有超過1.7萬人死於鴉片類毒品。加方為在華販毒加籍人員尋求「法外開恩」、「寬大處理」，那麼社會正義如何伸張，那些遭受毒品侵害的中國民眾及其家庭的正當權益如何維護？

發言人強調，中方絕不會允許任何國家的毒販來戕害、荼毒中國人民。法律不是兒戲。中方要求加方切實尊重中國司法主權，謹言慎行，停止發表任何不負責任的言論，以免自取其辱。

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