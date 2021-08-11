行政院擬發放五倍券，高雄市長陳其邁拋出加碼1000元高雄券，讓五倍券加上高雄券後「五倍變六倍」，搶攻振興商機。陳其邁今（11）日表示，細節還在規畫中，高雄券會採紙本、數位等多元方式發放，以限定期間消費，把錢留在高雄，實際幫助受困的產業。

陳其邁今在議會表示，現在市府緊鑼密鼓規畫當中，請副市長羅達生、副市長史哲兩位共同召集組成防疫後的經濟復興小組討論，希望把資金引導到受創比較嚴重的餐飲、零售、服務、觀光等產業。

陳其邁提到，以上次三倍券增加GDP0.53％來看，可帶動台灣內需型產業快速復甦，消費券在振興階段有它的效果，「紓困用現金，振興用消費券」道理是在這裡，這次預估中央的五倍券大概可以增加GDP，或創造經濟產值超過1000億。

「好像水庫缺水，雨要下到對的地方，水庫才會有水！」陳其邁表示，希望能在行政院規畫5000元變成6000元，當然希望拋磚引玉效果，其他各行產業也能一起來，說不定5000可以變6000、7000也說不定，才能擴大經濟學上乘數效果，達到振興消費目的。

至於高雄券細節方面，陳其邁表示，還在規畫當中，但過去高雄市在夜市券、商圈券、時時抽等活動，已經累積一定的經驗，但這次跟去年又不一樣，今年受困的產業規模、程度都更嚴重，因此會擴大、加碼，刺激民眾消費，把錢留在高雄。

高市議員陳美雅今總質詢時問及，高雄券會用數位或紙本方式發放？陳其邁答詢時指出，會考慮到時間、地點及產業等特性，用紙本、數位（電子支付）等多元方式處理。但陳美雅認為，若用紙本會花費印刷，增加金錢、時間、人事等成本，如果用現金會讓民眾更有感，很遺憾陳其邁還是不支持普發現金。