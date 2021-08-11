蘇貞昌硬推五倍券！怕民眾拿去存、買股票？！ 王世堅火大開轟：一意孤行 侮辱人民

國內疫情日漸趨緩，政院刻正規劃經濟振興方案，據傳將採5倍振興券的可能性極高，高雄市長陳其邁近日喊出地方加碼1千元變成6倍券，綠委何志偉今日於臉書發文表示，自己也認為「6倍」可行，並建議直接發券，別讓民眾再掏1千元現金換券，而是直接領取。

何志偉指出，陳其邁主張的6倍券，和自己的想法不謀而合，6倍券不但可行，而且還能達到更強的經濟振興效果。

何志偉說，政院若要採發放振興券模式，自己樂觀看待，去年的3倍券有2332萬人領取，領取率98.35％，代表民眾支持振興券。

何志偉認為，俗語說「用錢滾錢」，振興券必須建立在錢的流動上，經濟必須滾動循環，才能成長，如果大部分民眾將振興的錢用來存款，或作日常繳費，就失去主動讓經濟正向循環的道理。

何志偉表示，去年3倍券搭配各部會推出的藝fun券、動滋券、農遊券、客庄券等，排除繳稅、投資等其他用途，限定在特定領域的消費行為上，對復甦特定產業的小民經濟效果顯著，已在去年獲得驗證。

何志偉建議，這次「直接發券」，讓人民不用再掏1千元，而是直接領取，免除與民眾一來一往的行政成本，減少轉嫁，一方面對國家的行政效益有幫助，二方面也讓民眾更有感。