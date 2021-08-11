基隆高姓男子去年透過網路認識一名女網友並交往成為男女朋友，但高男除了詐騙她13萬多元外，又將她帶到金山公墓，持刀搶錢並恐嚇「我們再做最後一次」加以性侵，台灣高等法院維持一審認定，依強盜強制性交等罪將高男判刑13年。可上訴。

去年11月25日下午高男與住在屏東的女友相約在台北火車站見面，之後2人搭客運前往新北市金山區，高男將她帶到金山區第一公墓後，恫稱「我殺了人，我在跑路，我現在就是要錢而已」，他聽聞對方大叫後立即以手摀住她嘴巴。

高男搶走她錢後，恐嚇她「我們再做最後一次」，強制性交得逞後，他又掐住她的脖子，強迫她轉帳1萬元至他帳戶，喝令她交出行動電話並取後逃逸。

一審及二審認定，高男與被害人原為男女朋友關係，竟利用告訴人對其之信賴，預謀犯案，且他有性侵等前科，不思警惕再犯本案，嚴重戕害社會治安及侵害告訴人身體及財產法益，判刑13年。