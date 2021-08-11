行政院規畫推振興「五倍券」，刺激內需經濟，但許多在野立委和民眾認為發現金救急更快更直接。財信傳媒董事長謝金河表示，最近為了振興經濟，朝野又吵成一團，他分析發振興券與現金差異，認為振興券是券，必須消費才能創造價值，這等於是讓雨水下在集水區。他呼籲政府推行政策，應該用大家都聽懂的語言，才能減少爭議。

行政院長蘇貞昌日前表示，發行五倍券之所以比現金好，是因為票券有可以限期使用，而現金則無法限期，且錢會被大家存起來。

面對振興五倍券爭議，謝金河在臉書發文，分析給現金與振興券的差別，他以前一陣子乾旱作為例，大家都感嘆雨沒有下在水庫集水區一樣，他形容「發現金有如空中灑錢，拿到錢的人，不一定會拿出來消費；振興券是券，必須拿出去消費才能創造價值，這等於是讓雨水下在集水區一般，這是振興券跟發現金不一樣的地方。」

謝金河也呼籲政府，推動振興券等政策，應該用大家都聽懂的語言說明，才能發揮最大效果、減少爭議。

謝金河提到，9月振興券可以發揮效益，最起碼前提是守住疫情，逐漸讓商業活動回復正常，那麼有外銷出口的強勁，再加上內需回復，台灣一定不會像很多政客般胡言亂話說台灣民不聊生。「假如出口暢旺，內需又能穩住，今年台灣經濟成長率仍將有十分亮眼的表現！台灣人民要更加惜福。」