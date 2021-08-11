城市美學從公車站牌做起！台中市議會11日進行交通業務質詢，市議員黃健豪說，台中市的公車電子智慧站牌很混亂，公車電子智慧站牌雖立意良善，但應注重城市美學，設計具有一致識別的造型。交通局長葉昭甫說，台中市電子化站牌有3種，未來將加入城市美學元素。

黃健豪指出，雖然公車電子智慧站牌，相較於較傳統純立桿式的站牌，能夠提供更多公車即時到站資訊，但美中不足的是，目前在不同路段和區域，設置的造型功能都不一樣，缺乏一致性，甚至轉了一個路口到不同路上候車，站牌造型又不同。

黃健豪指出，公車電子智慧站牌有的是太陽能電子紙，有的又是LED顯示，甚至也有特定路段的專屬造型，造成部分民眾識別困難，且紛亂的站牌造型，也讓人對於市容美觀上大打折扣，喪失市府設立電子智慧站牌的美意。

黃健豪強調，市府對於城市美學，應該要有通盤的考量，以智慧站牌為例，經常因年度採購或維護標案的預算項目不同，或更換維護廠商等，導致造型各異，建議未來規劃上，應該要有一致性且有識別度，並考量城市的美感問題。

交通局長葉昭甫強調，台中市電子化站牌有三大優點，如LED、LCD及電子紙等，透過太陽能可以顯示螢幕，基本上每條路線都有路線圖，未來將加入城市美學元素，讓城市更具美學。