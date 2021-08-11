夫妻間生活最怕又有意外的小生命到來，這時結紮成了一勞永逸的辦法，一名人夫在網路上分享結紮過程，當初怕痛得他拖了三、四年才去手術，結果過程中只有打麻醉刺一下，比牙醫麻醉還不痛，更分享醫師告訴他的無痛秘訣「放鬆」，越放鬆就越不痛。

這名男網友在臉書「爆廢公社二館」表示，當初他跟很多男性一樣，害怕對那裡動刀，加上網路上形容結紮手術很恐怖、很痛，讓怕痛得他遲遲不敢結紮，但鼓起勇氣去做了之後，發現手術過程完全無感，「刺一下真的就是刺一下，比牙醫麻醉還不痛！」並分享他做的是「無刀口節育手術」，至今結紮兩周，大概一個多禮拜就看不到傷口，並呼籲「愛你的另一半就別讓她吃藥」。

文一PO出後吸引近3千名網友按讚，4百多則留言，「負責任的行為，讚」、「不痛+1，像被蚊子叮到蛋蛋而已」、「真的就是自己嚇自己而已，個人結紮結到睡著」、「我也是手術過程都算還好，重點是術後睪丸痛了兩個禮拜」、「跪求哪家醫院」、也有人好奇結紮後，以後還想生可以恢復嗎？有網友就回應，醫師表示可以恢復約6成，但結紮越久恢復的生育力的機會越低。

但也有人提醒，剛結紮完千萬記得多排幾次，然後複診確定沒有精子才安全，「我老三就是老公結紮三個月後來的」。