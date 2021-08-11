高雄年僅3歲的鄧姓女童前年1月與鄺姓生父到加油站自助洗車時，遭空氣噴槍灌肺離奇死亡，橋頭地院審理時，鄺男辯稱是女童自行將噴槍放入口中，一審認定鄺男疏於看顧造成憾事，依過失致死罪判他1年10月徒刑，二審高雄高分院11日則認為鄺男故意對兒童傷害致死，改判10徒刑，可上訴。

2019年1月20日女童隨父親到高雄一家加油站自助洗車場洗車，疑似把玩洗車用空氣噴槍不慎致死，鄺男當時供稱，他開車載女兒前往加油站附設的自助洗車場洗車時，女兒下車自行將洗車用空氣噴槍放進嘴裡把玩，隨後當場臉色蒼白昏倒，他連忙開車將女兒載往高雄榮總急救，但仍無法挽救女兒性命。

橋頭地檢署認定，女童自己把噴槍放入口中噴氣，高壓氣體衝入肺部，造成「氣體栓塞」死亡，但父親卻沒阻止有過失，依過失致死罪嫌起訴鄺男。橋頭地院法官認為，鄺男將噴槍置於鄧童隨手可觸摸之處，任由鄧童擅自觸摸按壓噴槍，而未及時加以阻止，均有過失，自應對鄧童死亡負過失致死之責，因此判鄺男1年10月徒刑。

但女童母親不服判決結果，不相信女兒會自己玩噴槍害命，因此提出上訴，請求法院一定要查明真相，替女兒討回公道，高雄高分院11日撤銷原判決，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，改判鄺男10年徒刑，全案仍可上訴。