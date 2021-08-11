「我覺得無論是幫客戶賣掉房子或是找到想買的房子都是一件很有意義的事情！」今年才27歲的張忠祖，加入永慶房屋已第四年，當初深受永慶前九個月保障5萬元收入所吸引，便決定加入永慶房屋，挑戰高薪、投資自己的未來！

在學期間有豐富的打工及服務經驗的張忠祖，讓他入行前半年就成交三間房屋，替三組客戶圓滿成家，成為永慶房屋閃亮的新秀之一！他笑著說：「我覺得我是個行動派，想到要做的事情就會馬上行動，就算失敗也會捲土重來！」

化挫折為前進的動力 專業服務不設限

張忠祖的房仲之路並非一帆風順，但面對挫折總是樂觀的轉化為動力的忠祖，總是在心裡不斷的告訴自己，「第一次不成功沒關係，我還有第二次、第三次…」張忠祖回憶，有一次特別帶著自己準備好的資料從信義區到淡水找客戶，客戶是兩位退休的公務人員，對房仲有刻板印象，認為房仲大多不誠實，因此一開始拒絕忠祖對物件行銷的建議。

但他憑著努力不懈的精神加上總是準備好資料提供專業的建議，最後客戶感受到他的努力，也對他每次都不辭辛勞跑這麼遠到淡水，還總是笑臉迎人的精神感到欽佩，因此決定相信忠祖的專業並全權交給他處理，最後忠祖當然也沒讓客戶失望，順利找到滿意的買方成功賣掉房子，這次的經驗更讓他深信不要畫地自限，皇天不負苦心人！

因為有師徒制的良好制度，店內同事彼此團隊合作，不需要靠自己單打獨鬥！(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

師徒制讓新人安心學習 傳遞優良企業文化

面對不同的客戶有不同的溝通方式，一開始剛入行時跟著店長及學長學習，只要有帶看的機會一定會主動跟著去，現在成為學長的忠祖也分享了自己的「房仲教學秘訣」，最重要的就是把學弟帶在身邊，親身體驗是最快且有效的學習方式，在服務過程中把重點告訴學弟，如果發現學弟有疏失的地方即時指導，帶看結束後也立刻開檢討會議，將學弟服務過程中的優缺點一一列舉，提供改進建議給他。

忠祖分享，師徒制可以讓新人剛入行時比較不害怕新的工作環境及內容，有問題也可以馬上提問，多新人最擔心問問題找不到人的困境，有師徒制就能避免這樣的問題發生，他入行至今也帶領過不少優秀的學弟，其中蘇竑浩是忠祖得意的徒弟之一，他入行第二年業績就衝上800萬，是一般新人的3至4倍，今年前半年業績也已高達400多萬，在師父忠祖的帶領下持續突破自我！

竑浩(圖左)有師父忠祖(圖右)的帶領，剛入行就表現亮眼。(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

聰明高效工作 創造良好生活品質

忠祖分享，為鼓勵大家保持運動習慣，永慶年年舉辦三大運動賽事，包括羽球、壘球及籃球，他也參加了永慶的籃球盃比賽，利用下班後的時間練球運動，也因為有彈性工作八小時制度，除了有充足的時間陪伴家人及女友，還可以維持運動的健康好習慣，打造良好的生活品質，工作及生活都如意，待在永慶真的很幸福！

現在已經晉升到業務協理的他期許自己2021年業績再創高峰，並在房仲領域做出口碑，替更多客戶找到理想中的家，持續發光發熱，所帶領的徒弟也都可以在工作找到自己的價值及成就感！