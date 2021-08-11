上市櫃金控7月獲利公告完畢，全體7月獲利為584億元，令人驚豔的是，1-7月累計獲利高達3999.3億元，不僅年增77%，亦優於去年全年的3790億元。其中，金控龍頭富邦金(2881)及國泰金(2882)更是展現驚人的吸金實力，今早股價均逆流而上，相對大盤抗跌。其餘如開發金(2883)、中壽(2823)、台新金(2887)、臺企銀(2834)漲幅均逾1%，京城銀(2809)、華南金(2880)等數檔表現亦不俗。

富邦金7月稅後純益為185.88億元，前7月稅後純益衝上1061.84億元，前7月大賺逾一股本(EPS10.1元)，為首家金控締新猷。此外，其單月、累計獲利雙創同期新高，穩居金控獲利王，可謂龍中之龍。籌碼面部分，三大法人連3日提款，累計賣超8270張。富邦金「盈」面大，三大法人賣超之舉不足以撼動股價，今早開高1.4元至77.4元，最高站上79.5元，目前盤中維持逾4%漲幅，重返月線之上。

國泰金7月稅後純益為117.5億元，前7月稅後純益同樣站上千億大關，為1032.1億元，前7月EPS為7.53元，同樣為高水準。在籌碼面上，國泰金略勝一籌，三大法人連4日買超，累計買超1萬8604張。基本面及籌碼面雙撐腰，國泰金今早小幅開高0.7元至55.6元，一度觸及56.6元，目前維持逾2%漲幅，率先拿回短均且挑戰月線。

雖然今日台股缺乏上漲動能，但金控7月獲利繳出好成績，金融股指數不受大盤疲軟影響，上市金融目前上漲0.73%，漲幅位列類股第四。