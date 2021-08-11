新加坡周三宣布上修第二季經濟成長率，並將全年成長預測調升至高達7%。

新加坡貿易與工業部（MTI）周三公布第二季國內生產毛額（GDP）終值為年增14.7%，成長力道遠超出第一季的年增1.5%，並較先前公布的初值（年增14.3%）表現更為強勁。

經季調後，第二季GDP較第一季下滑1.8%。

基於上半年表現優於預期，貿工部將全年經濟成長預測從4%～6%調升至6%～7%。

該部門表示，由於國內疫情趨穩、疫苖接種計畫持續推展，以及在出口成長帶動下，看好下半年新加坡經濟將持續復甦，除非全球經濟受到重大挫折。

貿工部並表示，該經濟成長預測是基於兩個主要的假設，即新加坡的疫苗接種率將從目前70%進一步提升，以及年底前將逐漸重啟邊境。

在經濟成長數據與預測發布後，新加坡金管局表示，最新的經濟預測與央行的政策立場相符，未來將密切關注全球情勢。