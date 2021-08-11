因部分投資人逢低買進，支撐金價回升，但因美元及公債走強而限制漲幅，另外白金漲逾1%；目前市場正等待美國通膨數據，以利預測聯準會(Fed)未來決策方向；截至台北時間8月11日上午10點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
12月黃金上漲2美元，報每盎司1733.7美元。
9月白銀上漲0.077美元，報每盎司23.315美元。
10月白金上漲11.3美元，報每盎司998.3美元。
9月鈀金下跌2.5美元，報每盎司2647.5美元。(商品行情網)
因部分投資人逢低買進，支撐金價回升，但因美元及公債走強而限制漲幅，另外白金漲逾1%；目前市場正等待美國通膨數據，以利預測聯準會(Fed)未來決策方向；截至台北時間8月11日上午10點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
12月黃金上漲2美元，報每盎司1733.7美元。
9月白銀上漲0.077美元，報每盎司23.315美元。
10月白金上漲11.3美元，報每盎司998.3美元。
9月鈀金下跌2.5美元，報每盎司2647.5美元。(商品行情網)
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