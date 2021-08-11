著國內疫情逐漸趨緩，疫苗覆蓋率持續增加，加上全國防疫警戒於日前降至二級，民眾出門看房意願大幅提升。根據兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統計，疫情微解封之際，7月份透過房貸數位平台「房貸e把兆」全台查詢量，相較6月三級警戒期間成長將近7成；若以分區來看，疫情較嚴峻的雙北，在7月疫情持續降溫下，雙北房價查詢量相較6月翻倍成長，成長率達99%，占全台比重快速回到4成，高於桃園市、台中市、台南市及高雄市。

兆豐銀行表示，受到疫情的影響，民眾對遠距、零接觸金融服務的依賴程度日益加深；而兆豐銀行的「房貸e把兆」線上平台，提供民眾一站式服務，涵蓋房價查詢、試算、額度、利率評估，以及線上申請等功能，其中申請對象除了新舊戶借款人、保證人及擔保品提供人也可以使用線上申辦；完善的房貸數位化金融服務，正好符合民眾免出門、零接觸的需求。根據最新統計資料顯示，110年上半年民眾使用「房貸e把兆」數位平台申辦並且核貸金額累計逾新台幣60億元，較去年同期大幅成長142%。

展望後市，在政府政策影響下，買房需求回歸自住為主，而此波疫情在7、8月逐漸緩和後，整體房市交易將可回溫。兆豐銀行運用大數據統計「房貸e把兆」民眾留言，7月全台諮詢案件量，相較6月成長47%，分區看雙北則有高達82%的成長率，顯示疫情警戒降級後，房貸需求再度湧現。

而中央銀行公布6月份全體銀行購置住宅貸款餘額增至8.4兆元，續創歷史新高，市場分析主要是受到房地合一2.0新制上路前的民眾換手潮，及部分區域的交屋潮帶動下，推升房貸金額走高。展望後市，在政府政策影響下，買房需求回歸自住為主，而此波疫情在7、8月逐漸緩和後，整體房市交易將可回溫。