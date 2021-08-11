全球自行車市場需求維持高檔水準，自行車雙雄巨大(9921)、美利達(9914)7月營收競速飆出同期新高，全球鏈條大廠桂盟7月合併營收也創下歷年同期新高，今早巨大多空在平盤處展開攻防，美利達漲幅近2%，桂盟(5306)則是壓低整理，跌幅在2.2%左右。

2020年下半年起歐美自行車銷售量節節高升，各家廠商業績動能十足，目前零件廠產能不足、導致整車廠面臨缺料，雖然下半年基期高，但在市場供不應求的情形之下，法人仍看好自行車廠下半年營收仍將繼續衝高，但成長幅度將不如上半年的表現。

巨大7月營收成長主要來自自有品牌在歐美二大主要市場銷售強勁，一般自行車及電動輔助自行車(E-bike)都有成長。巨大7月營收69.37億元，月減4.72%，年增3.02%；前7月營收489.26億元，年增23.11%。

美利達7月整體銷售台數13.77萬台，年增27.69%，7月營收30.67億元，月增22.11%，年增21.01%；前7月銷售總台數75.22萬台，年增21.99%，營收183.64億元，年增19.27%。7月在台灣廠銷售台數近8.3萬台，年增64.80%，營收淨額26.69萬元，年增43.27%；前7月銷售台數48.10萬台，年增56.80%。

桂盟指出，隨著全球疫情趨緩，中高階自行車需求可望更高，公司第3季將逐步開出新產能，來追趕目前市場上的強勁需求。桂盟7月合併營收6.58億元，年增14.7%，創下歷年同期新高；前七月合併營收44.65億元，年增45.38%。