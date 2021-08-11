62歲的霍楚（Kathy Hochul）即將成為美國紐約州233年歷史中的第一位女州長，接替因一連串性騷擾指控而黯然宣布辭職的古莫（Andrew Cuomo）。

路透社報導，民主黨籍的霍楚過去是聯邦眾議員，2015年起擔任紐約州副州長，如今將接掌古莫的職位，直到古莫第3個4年任期於2022年12月屆滿為止。

以下是霍楚的相關簡介：

2014年，時任紐約州副州長的達菲（Robert Duffy ）宣布不再尋求連任後，古莫邀請後起之秀霍楚搭檔競選，兩人當年勝選，2018年連任成功。

擔任副州長期間，霍楚執掌10個經濟發展委員會，積極投資州內的各項建設；此外，她也是對抗海洛因和鴉片濫用的工作小組共同主席，並是古莫2015年對抗大學校園性侵的「適可而止」（Enough Is Enough）運動領頭大將。

霍楚1958年出生紐約州西部城市水牛城（Buffalo）一個勞工階級家庭，在6個兄弟姊妹中排行老二。霍楚的丈夫威廉．霍楚（William Hochul）曾於2010年到2016年間擔任紐約西區聯邦地區法院檢察官，兩人育有2個孩子。

霍楚1980年畢業於雪城大學（Syracuse University），1984年在華盛頓美國天主教大學（Catholic University of America）取得法律學位。

霍楚在華府一間法律事務所任職一段時間，後來擔任紐約州聯邦眾議員拉法斯（John LaFalce）的法律及議會事務助理，接著成為聯邦參議員莫尼罕（Daniel Patrick Moynihan）這位在紐約州地位崇高政治人物的幕僚。她在國會期間，協助起草與競選財務和移民改革有關的法案。

霍楚形容自己是個「獨立民主黨人」，2012年擔任眾議員期間，針對歐巴馬政府拒絕提供有關失敗的槍枝走私調查部份文件一事，與另外16位民主黨同僚倒戈支持共和黨，表決認定時任司法部長的霍德（Eric Holder）藐視國會。