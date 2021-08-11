體育署長張少熙昨晚發聲明，將按照原先計劃，檢疫結束後離開署長職務，返回台師大擔任教職。民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，的確要有人要為經濟艙的事件負責，因為它背後代表的是總統跟行政院長交付的一個重要任務跟使命，有沒有照著期待去達成的問題。

他說，至於署長，已公開表示請辭，看來辭意甚堅，相信行政院會做出最後的決定。

民進黨立院黨團上午記者會，對於立法院長游錫堃發文，指出東奧獎牌人口比，台灣大勝中國8倍，有部分輿論指出，用這樣的數據比擬不太適切。

民進黨立委鄭運鵬指出，台灣是在國際賽事上，的確得牌數有大幅度的進步，尤其是這次東京奧運，用人口的數量來比，其實是也是很多國家作為訓練的步調。這一次當然很高興說，台灣在人口跟選手跟得牌數字上面有進步，但是還有進步空間，希望繼續朝著這個方向去努力。

他認為，也不一定每個事情都要跟中國來比，中國13億人，但也不是每個人都在做運動選手，所以這一點是一個指標。

羅致政說，每個國家都有所謂獎牌的排名方式，但更重要的，這一次奧運對台灣最大的意義就是，得到獎牌，不論從金牌出或總數，的確是創了過去50年來最高的一個數字，甚至達到兩位數，這個成績值得國人感到驕傲。