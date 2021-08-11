招牌選秀節目《中國好聲音》開播至今即將邁入第10個年頭，堅強的導師陣容及多樣化的賽制深受觀眾喜愛，特別的是《2020中國好聲音》迎來最年輕的導師李宇春，她的導師經驗相當豐富，眾多音樂競賽或者偶像培育節目，都能看見李宇春的身影，連李榮浩都忍不住稱她一聲前輩，李宇春也分享擔任《中國好聲音》導師與其他選秀節目最大的不同：「他真的像一個戰隊一樣，我想像當中的那種團隊感，導師與學員之間音樂上和情感上的交流，我覺得這應該會更加緊密。」

讓李宇春答應擔任《2020中國好聲音》導師的原因還有一個，那就是前所未有的原創賽制：「我覺得一個是關於音樂的熱愛，另一個是持續創作的發聲，好聲音在不同時代有不同的審美。」而本季眾多以原創作品來參賽的學員包括趙紫驊、賈翼騰、宋宇寧、斑馬森林樂隊等，都是非常有冠軍相的學員，其中創作經驗豐富的學員趙紫驊，他參賽時所演唱的原創作品《一滴淚的時間》，更是在播出後迅速登上各大音樂榜單，連一向嚴苛的導師李健都忍不住誇讚：「這是讓人想要翻唱的好歌。」

《2020中國好聲音》的賽制依舊殘酷，每位導師的戰隊僅能有5位成員，就連勝券在握的趙紫驊都險些被淘汰：「我自己在倒數真的覺得好像一閉眼就結束了，所以有一種生離死別的感覺，但是突然間就要靜止的心跳又被（李宇春）拉回來了，我長這麼大第一次有這種感覺。」而李宇春這霸氣一救也讓戰隊的士氣提高不少，她認為自已出道於選秀節目，很能體會學員在比賽過程的緊繃心情，更能在學員的心理層面給予正面引導。精彩內容鎖定8月15日起中天綜合台每週日晚間8點《2020中國好聲音》。