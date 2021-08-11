遼寧省丹東市中級人民法院今天（8月11日）對加拿大籍被告人邁克爾·斯帕弗為境外刺探、非法提供國家秘密一案公開宣判，認定邁克爾·斯帕弗犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產人民幣5萬元，驅逐出境。

昨天，遼寧省高級人民法院才剛剛宣布，駁回加拿大公民謝倫伯格走私毒品的上訴案，二審維持死刑原判，並依法報請最高人民法院核准。

加拿大外長加爾諾發聲明，譴責中方維持原判，批評中方任意判處死刑，加方將繼續同中方高層官員接觸，期望案件獲酌情處理。

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