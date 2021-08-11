有「最美博士」之稱的網紅許藍方，身陷不倫感情風波，許藍方昨（10日）連發2次聲明，駁斥不倫醫生學長，許藍方怒撇是小三，並反指男方騷擾，儘管許藍方已出面說明，但風波仍鬧得沸沸揚揚，友人則向媒體透露，許藍方事發後心情大受影響，但她仍表現堅強，一滴淚都沒掉。

37歲許藍方昨被爆與已婚醫生學長鬧不倫，她下午透過律師發聲明駁斥，並在昨晚再發表聲明，表示康醫師是她20年前認識的學長，期間康醫師偶有主動聯繫，兩人從未交往，去年9月他主動聯繫，並告知個人婚姻問題、當時感情狀況且罹患憂鬱症，許藍方基於多年情誼，和對方有訊息一個多月，但因訊息讓康太太劉醫師不舒服，就沒有往來，許藍方反指男方不斷聯絡，表示訊息證明已交給律師處理。

儘管許藍方已出面說明，但仍是外界討論話題，根據《三立新聞網》報導，許藍方友人就透露，許藍方本來不想發聲明，認為一切交給法律就好，但外界的輿論壓力讓她心情煎熬，不過許藍方仍表現堅強，一滴淚都沒掉，只希望司法還她清白。

爆發感情風波後，許藍方昨仍照常更新Youtube頻道的影片，她主持的《57健康同學會》將在後天照常錄影，2支代言沒受影響，不過許藍方原本是節目《11點熱吵店》的固定班底，公司則先請她暫時休息，先不進棚錄影。