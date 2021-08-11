紓困方案請領條件繁瑣，時代力量立法院黨團今指出，經濟部宣稱已發出296億的紓困金，但經查，其中286億是撥給雇主，直接給勞工的僅10億多，這樣的機制等於是讓雇主有機會鑽漏洞，讓勞工根本領不到錢，呼籲下一波紓困方案必須有所調整，才可能讓救命錢精確投放給需要的人。

時代力量立委邱顯智指出，紓困就是發救命錢，主要目標就是讓底層勞工能度過難關。但從經濟部資料發現，從今年6月7日開始受理紓困申請到8月10號為止，經濟部一共核准296億的紓困金，但其中有286億是給雇主的營業補貼，占比超過96％；直接發給勞工的共2千多件，金額約10億多，占比不到4％，到底勞工有沒有拿到紓困金，政府難道不覺得有問題嗎？

邱顯智強調，這種機制的目的，是要讓每個因疫情收入減少的人都能領到1萬元，但卻是由雇主轉給勞工；問題是，如果店家暫時停業，那在家沒上班的勞工有辦法向雇主拿錢嗎？這種停業商家，基本上有許多都不會發放基本工資，而政府要給勞工的紓困金又卡在雇主手上，等於是讓勞工沒薪水又領不到補助。

邱顯智強調，這種漏洞充斥在各行業，到底紓困金有沒有透過雇主如實轉給勞工，經濟部當然有責任實際了解。

邱顯智表示，從主計處最新公告也看到，今年6月工商全體受雇員工是802萬人，比上個月減少9萬3千人，比例減少1.1％，薪資則減少2.3％，其中零售業就減少10.79％，可見疫情對就業薪資影響甚鉅。因此，政府在擬定下一波紓困時，必須修正方法，做到精準投放，才可能讓勞工度過疫情難關。

時代力量立委王婉諭也提到，目前紓困對於「同樣工作、不同店家」的紓困方案也充滿矛盾，例如同樣都是按摩，民俗調理就可領到補助，但SPA、美容美甲卻完全領不到，同樣都是按摩師，卻被排除在外，呼籲政府要清楚看見有哪些人不應該被排除在紓困範圍。