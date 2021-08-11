時力立委王婉諭、邱顯智今日召開記者會表示，5月起施行全國三級警戒後，百工百業都受影響，雖政院推出紓困方案，但包括美容護膚按摩等諸多業別，仍被遺漏無法領補助，政院因盡速盤點補救。

王婉諭指出，近日接獲不少按摩師陳情，表示自己配合指揮中心防疫措施停業，卻無法申請紓困補助。在向經濟部詢問時，經濟部表示這是因為這些勞工不符合公告依法停業的行業類別。

王婉諭說，不僅是按摩師，包括美髮化妝、美體按摩、美甲接睫毛等店家，因所登記行業別是美容業，不是指揮中心公告的民俗調理業，因此，也無法獲得經濟部補助。

王婉諭表示，還有很多店家在今年4月剛開幕，5月就碰到疫情，但因為還沒達到經濟部要求的「營業額下跌超過 50％」標準，而不符合申請紓困資格。根據估算，約有9千家業者被排除在外。

邱顯智指出，經濟部目前紓困案執行狀況，在「艱困事業一次性營業衝擊補貼」佔已核發總金額的 96.36％，而針對中央政府命令停業，員工給薪低於基本工資的補助，卻只佔其總共的 3.64％。

邱顯智推測，這可能是代表遭命令停業的事業本就不多，或雇主多給予勞工基本工資的保障，或者是因為該方案因為一人頭給雇主一次性 1 萬元補助的經濟誘因過低，再加上申請的行政成本等其他考量，導致雇主沒意願申請，而使得有需要的勞工也無法領到相應的 4 萬元。

王婉諭、邱顯智呼籲，政院應儘速整體盤點紓困問題，若能透過現有紓困 4.0 機制處理，則就立即修正相關辦法給予協助；若無法協助，就應儘快規劃推出紓困 5.0。